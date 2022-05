Salsicha, pepino e banana: conheça os 8 tipos de pênis mais comuns

Grosso ou fino, pequeno ou grande, torto ou reto: essas não são as únicas variações que podem existir quando falamos de pênis. De acordo com o urologista e sexólogo, Danilo Galante, o órgão genital masculino, assim como nariz e orelha tem diferentes tamanhos, grossuras e comprimentos e na maioria das vezes não altera em nada a função deles.

“É como ter um nariz grande ou pequeno. Em nada compromete a capacidade de exercer bem as funções. Com o pênis é a mesma coisa”, explica.

Apesar de sabermos da diversidade da anatomia, o dado curioso é que de acordo com um artigo do Mail Online, o diretor de uma varejista britânica que fornece acessórios para disfunção erétil, Darren Breen, compartilhou as principais formas de pênis que encontrou em seus 22 anos de trabalho na indústria. Confira agora quais são elas:

Lápis

O especialista observa que os homens que têm um pênis em forma de lápis tendem a ter circunferência uniforme longa e fina com uma glande estreita. Ele reforça que embora o comprimento possa diferir de pessoa para pessoa, geralmente é extremamente longo e mais fino que a média.

Pimenta

São pênis mais curtos mas excepcionalmente grossos ao longo de todo o comprimento.

Cone

A famosa casquinha de sorvete, normalmente apresenta um estreitamento linear do eixo até a ponta de um lápis. Mas atenção, isso pode ocasionalmente estar associado à fimose, uma condição em que o prepúcio está muito apertado e não puxa para trás, o que pode impedir que a cabeça do pênis se expanda.

Banana

Curvado para a esquerda ou direita? Se sim, é provável que seja o pênis seja classificado como uma forma de banana.

Atenção: de acordo com o urologista Danilo Galante, o tipo curvado pode ter algum tipo de alteração ou torto congênito, quando a pessoa já nasce com ele assim, ou desenvolvido como resultado de uma lesão.

Martelo

Esse tipo apresenta um eixo mais fino que leva a uma cabeça muito mais larga. “Esta é uma base estreita que se alarga para uma glande muito larga – a gravidade torna mais difícil para este tipo de pênis ereto levantar-se para o céu na ereção”, diz ele.

Salsicha

O pênis em forma de salsicha é o mais popular de todos. Detalhando as características típicas desta forma particular, ele diz que o pênis é de espessura e comprimento médios e tem uma “perímetro uniforme ao longo do comprimento e é bastante típico”.

Pepino

Se a forma do seu pênis não se enquadra em nenhuma das categorias acima mencionadas, então você pode ser um pepino. Este tipo de pênis é mais grosso que o pênis médio.

Cogumelo

E por último, mas não menos importante, é o pênis em forma de cogumelo, que é geralmente mais curto e com a cabeça maior.

Por fim, Danilo Galante ressalta que o mais comum entre os brasileiros são os pênis entre 7 e 13 centímetros de comprimento quando ereto.

