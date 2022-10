Salvador: confira as vagas de emprego do Simm para esta segunda-feira (17)

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 39 vagas de emprego para esta quinta-feira (13). Os candidatos devem acessar o site www.agendamentosemdec.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, presencialmente e remotamente, via WhatsApp – a escolha é feita no momento do agendamento.

VAGAS

Vendedor interno (VAGA EXCLUSIVA PARA O PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Farmacêutico

Ensino superior completo em Farmácia, 6 meses de experiência, ter fácil acesso ao bairro de Cajazeiras

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Atendente de Farmácia

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter fácil acesso aos bairros de Cajazeiras e Pero Vaz

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Encanador

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, requisito imprescindível: CNH B, possuir carro ou moto, desejável ser morador de Pirajá e região

Salário R$2.104,77 + benefícios

2 Vagas

Agente Vendas

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH A, possuir moto ou carro, vivência com vendas, desejável ser morador de Pirajá e região

Salário R$1.446,44 + benefícios

2 Vagas

Soldador

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência com soldagem em aço carbono, chapas e equipamentos, saber utilizar processos de soldagem tig, eletrodo revestido e maçarico.

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para o Programa SIMM MULHER)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: curso de informática e vivência em logística

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Cozinheiro de restaurante (vaga exclusiva para o Programa SIMM MULHER)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisito imprescindível: disponibilidade total de horário

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Fiscal de Loja

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter fácil acesso a Lauro de Freitas e Conhecimento com Circuito fechado (CFTV), Curso atualizado de Segurança e ter disponibilidade de horário

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Açougueiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter fácil acesso aos bairros da Vitória, Pituba, Alphaville e Ondina, disponibilidade de horário

Salário a combinar + benefícios

8 Vagas

Auxiliar de Manutenção Predial

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e experiência em TODAS AS ÁREAS: hidráulica, elétrica, pintura e marcenaria, disponibilidade de horário

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Agente de Turismo

Ensino médio completo, 6 meses de experiência com vendas, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite e conhecimento de informática

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Recepcionista de hotel

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar à noite, ter fácil acesso a região da Suburbana ou Cidade baixa.

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Encarregado de Pintura

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência na área industral, será um diferencial curso na área

Salário R$3.459,27 + benefícios

5 Vagas

Encarregado de Caldeiraria

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência na área industral, será um diferencial curso na área

Salário R$1.993,58 + benefícios

5 Vagas

Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 3 meses de experiência.

Salário R$1.212,00 + benefícios

1 Vagas

Técnico de informática (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 3 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Técnico em Enfermagem do Trabalho (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, curso na área e Coren atualizado.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Auxiliar financeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter conhecimento em Excel e conhecimento no sistema Sienge.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga