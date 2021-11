Salvador e Itabuna recebem o Projeto Tour Bahia, Esporte Educacional

Região / Mundo



Publicado em 19 de nov de 2021 e atualizado às 18:35

Em Salvador, as atividades acontecem no Shopping Paralela, até 01/12. Em Itabuna, a arena está montada na Praça Rio Cachoeira até domingo (21/11)

O Circuito Esporte e Educação chegou à capital baiana na última quinta-feira (18/11) e seguirá até o dia 01 de dezembro, com arena montada no Shopping Paralela. No interior do estado, a cidade de Itabuna também está recebendo as atividades, com estrutura montada na Praça Rio Cachoeira até domingo, 21 de novembro. Nestes espaços, o público presente experimenta, gratuitamente, a prática do basquete 3×3, tênis de mesa, badminton e boxe, contando com a orientação de professores especializados em cada uma das modalidades.

Alunos dos municípios de Camaçari e Madre de Deus, região metropolitana de Salvador, terão transporte gratuito, de ida e volta, para participar das atividades na capital. Assim como estudantes de Ilhéus, Itajuípe e Coaraci terão veículos para o deslocamento até Itabuna.

O projeto Circuito Esporte e Educação prevê ainda a realização de clínicas de iniciação esportiva nas modalidades de boxe e badminton e também promoção de palestras que relacionam noções básicas das modalidades olímpicas, o olimpismo e a educação formal. Nestes próximos dias, as clínicas acontecem em escolas do ensino médio e superior dos municípios de São Sebastião do Passé (18 e 19/11) e de Milagres (22 e 23/11).

Projeto – O Tour Bahia conta com investimento estadual de R$ 3,1 milhões, por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, promovendo atividades até a véspera do Natal. A cidade de Correntina, com realização de clínicas, será o último local a receber o projeto, em 21/12.

O Circuito é dividido em dois formatos: em 14 municípios, acontecem clínicas e práticas de iniciação esportiva, ministradas dentro das instituições de ensino superior e médio, onde alunos também recebem orientação sobre a importância da prática do esporte estudantil; em outras 15 cidades, arenas serão montadas em locais públicos para a prática esportiva, beneficiando, no total, 29 municípios.

A execução do projeto, fruto de uma parceria entre a Sudesb e a Federação Universitária Baiana de Esporte (Fube), teve início em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, no dia 28 de outubro.

Serviço:

O quê: Tour Bahia, Esporte Educacional – Circuito Esporte e Educação

Quando – De 28 de outubro a 21 de dezembro.

Público – Estudantes de ensino médio e superior, além da população geral.

Valor – Gratuito.