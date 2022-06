Salvador ganha novo Núcleo de Uropediatria  

Salvador passou a contar, nesta quinta-feira (9), com um novo Núcleo de Uropediatria no Hospital Mater Dei, sendo um centro pioneiro em diversos procedimentos no Norte e Nordeste. Com quase 40 anos de experiência, fellow em Uropediatria pela Havard, Nilo Leão, urologista pediátrico com reconhecida e destacada atuação, responsável pelo primeiro transplante renal pediátrico da Bahia, é quem lidera a nova equipe. O especialista é uma referência nacional em tratamento de patologias, como hipospádias complexas, que são malformações genéticas caracterizadas pela abertura anormal da uretra, e situações de intersexo,

O núcleo conta com urologistas altamente qualificados para a prática da Uropediatria como Dr. Leonardo Calazans, Dr. Oldach Pitombo, Dr. Nilo Jorge, Dr. Alexandre Ziomkowsky e Dr. João Estrela, sendo a única equipe urológica do estado com experiência em cirurgia robótica em crianças, tendo realizado dezenas de cirurgias com a plataforma robótica. O serviço oferece ainda interdisciplinaridade com nefropediatria e atendimento de emergência 24 horas, no Hospital Mater Dei, para patologias uropediátricas como infecções urinárias febris.



“O serviço se destaca por ser avançado, completo, dispondo de profissionais de larga experiência e conhecimento técnico, além de oferecer um atendimento diferenciado. Existe uma demanda relevante em nossa cidade e aqui teremos assistência com um espaço específico e integrado para o tratamento de problemas urinários em crianças. Será uma grande contribuição para o atendimento pediátrico, o que traz enorme satisfação para nós.”, afirma Nilo Leão.

O especialista alerta que as doenças urológicas pediátricas podem representar uma grave ameaça à saúde e bem-estar das crianças, se não tratados adequadamente, alguns problemas podem causar sérias complicações na idade adulta. “É preciso que os pais fiquem atentos aos primeiros sinais para realizar o tratamento precocemente e garantir boas chances de cura. Os problemas urológicos são muito frequentes em crianças. Para o correto diagnóstico e tratamento, um uropediatra deve ser consultado, porque quando não tratadas adequadamente, podem levar a sérias complicações”, ressaltou.



Dentre as doenças mais comuns em crianças abaixo de dois anos, estão as infecções urinárias, frequentemente relacionadas a malformações do trato urinário (rins, ureteres e/ou bexiga), que podem contribuir para a propagação de bactérias. “Recém-nascidos e bebês podem não apresentar nenhum sintoma além de uma febre, enquanto crianças mais velhas sentem dor ou queimação na hora de fazer xixi, dores na região da bexiga e necessidade de urinar frequentemente. A importância de diagnosticar, tratar e prevenir as infecções nas crianças é essencial para evitar danos aos rins e complicações, como insuficiência renal e hipertensão arterial”, alerta o especialista.



O Núcleo de Uropediatria do Hospital Mater Dei possui a única equipe no estado da Bahia na realização de cirurgias robóticas pediátricas e a pioneira no Norte/Nordeste na modalidade. Mais de 40 crianças já se beneficiaram dos diferenciais da modalidade cirúrgica, tais como menor risco de sangramento, infecção e dor, recuperação mais rápida e menor tempo de internação, dentre outros. O Mater Dei dispõe de tecnologia de última geração para os pacientes como o robô cirúrgico Da Vinci Xi, a 4ª geração do sistema Da Vinci, sendo a versão mais moderna do mundo, garantindo aos pacientes os inúmeros benefícios desse tipo de cirurgia minimamente invasiva.