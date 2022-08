Salvador lança candidatura para sediar Olimpíada de Robótica

Você já se questionou como será o futuro daqui a 30, 40, 50 anos, depois de ver algum filme, série ou desenho animado em que os robôs desempenham funções humanas? Quem passou neste sábado (27) em Piatã viu que isso já é uma realidade. Estudantes montaram e programaram robôs capazes de resgatar vítimas em um cenário de desastre, durante a etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR). Após a competição, a direção do evento anunciou a candidatura de Salvador para sediar a etapa nacional da olimpíada de 2023.

“A gente espera pelo menos duas mil pessoas. Isso vai refletir na economia local, principalmente no turismo. Nos nossos eventos têm uma grande participação do Nordeste, têm muitos projetos aqui de robótica, são equipes muito fortes. Então, a gente espera que tenha até mais participação por ser mais perto. São Paulo esse ano é um pouco longo e às vezes inviabiliza as equipes de irem para lá”, informa a assessora de comunicação da OBR, Patrícia Vergara.

Esse ano, a etapa nacional será em São Bernardo do Campo (SP). A equipe que ganhar do nível dois, que são os mais velhos, garante uma vaga para o mundial de robótica, que será realizado no meio do ano que vem, na França.

Estadual

Mais de 100 estudantes de escolas públicas e particulares baianas participaram da etapa estadual do torneio na Escola SESI Djalma Pessoa, em Piatã, neste sábado. “Muita gente disse: ‘Isso não é pra você, isso é coisa de menino’. Mas não liguei e meti a cara”, declara a Jaciane Silva Almeida, 16 anos, integrante da equipe “Flash Light”, composta majoritariamente por alunas do Colégio Estadual Mestre Paulo dos Anjos, no Bairro da Paz. A equipe dela montou um robô em três meses para o torneio.

Com 30 equipes inscritas, a etapa em Salvador reuniu competidores com idades entre 11 e 19 anos. A competição aconteceu em duas categorias: a N1, com alunos do ensino fundamental II (do 6º ao 8º ano) e a N2, com alunos do 9º ano do ensino fundamental, ensino médio e do ensino técnico. “Essa é a segunda vez que participo. A primeira foi em 2018, no nível I, inclusive fui à etapa nacional em João Pessoa. Hoje estou no 3º ano do nível médio, no nível II”, relata o integrante da equipe “Tecgold”, Kayky Monteiro, 17, aluno do Sesi Retiro.

Os robôs são construídos pelos próprios estudantes com orientação de um professor. “Mais do que a competição, o evento tem a missão de fazer a difusão dessa área de tecnologia. O importante aqui não é o robô físico, mas o que está por trás, esse conhecimento que o estudante desenvolve durante a construção do robô, a capacidade de ele pensar e colocar em prática”, explica o professor Fernando Moutinho do SESI.

A primeira fase envolve o desenho da máquina. Os robôs são inteiramente desenhados em computador, em CAD 3D, e melhorados virtualmente. O projeto envolve, ainda, a pesquisa de componentes, como os motores, baterias e materiais necessários. Na sequência, há a construção mecânica e eletrônica e, por último, os testes.

A competição consiste na execução de ações em menor tempo, mostrando que o robô autônomo consegue salvar vidas dos desastres, vencendo obstáculos que o humano não consegue percorrer. Participam da etapa baiana equipes de Salvador, além de Cachoeira, Feira de Santana, Irecê, Lauro de Freitas, Simões Filho e Vitória da Conquista.

As equipes classificadas vão representar a Bahia na etapa nacional da Olimpíada, que será realizada em São Bernardo do Campos, em São Paulo, no período de 17 a 22 de outubro. Realizado desde 2015 pelo Serviço Social da Indústria – SESI Bahia, o evento voltou à modalidade presencial, após dois anos de pandemia.