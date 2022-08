Salvador receberá Esquadrilha da Fumaça com show aéreo no céu da Barra

A Esquadrilha da Fumaça, da Força Aérea Brasileira, fará uma apresentação no céu da região do Farol da Barra, em Salvador, na próxima quinta-feira (25), de acordo com informações exclusivas obtidas pelo portal Alô Alô Bahia.

A ação, que conta com o apoio da Prefeitura de Salvador, através da Empresa Salvador Turismo(Saltur), terá acesso gratuito para que a população possa apreciar toda a apresentação e as famosas acrobacias aéreas da esquadrilha. Além disso, será disponibilizada, por meio do sistema de som que será montado, uma narração feita pelo grupo especializado da força aérea, explicando e comentando sobre as aeronaves e manobras que estão sendo vistas na ocasião. A previsão é que as apresentações comecem a partir das 16h30.

“É um espetáculo belíssimo, um privilégio Salvador poder receber a esquadrilha neste momento em nossa cidade. São apresentações que encantam pessoas de todas as idades . Vale muito a pena acompanhar”, disse o presidente da Saltur, Isaac Edington, nesta quinta-feira(18), durante visita a redação do Alô Alô Bahia.

Os detalhes logísticos para a recepção da esquadrilha foram definidos, terça-feira (16), durante reunião de Isaac com o comandante da Base Aérea de Salvador, Coronel Aviador Marcello Borges. A iniciativa faz parte das comemorações dos 80 anos da Base Aérea de Salvador.

