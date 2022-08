Salvador sedia etapa final dos Jogos Escolares até domingo

Os Jogos Escolares da Bahia terão sua etapa final disputada a partir desta sexta-feira (26) em Salvador. As competições, voltadas para as modalidades coletivas da categoria de 12 a 14 anos, acontecerão em diferentes locais da cidade.

As partidas de basquete e handebol serão no Ifba, localizado no Barbalho, enquanto o vôlei acontecerá no Colégio Militar, na Pituba. E o futsal será no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras.

A cerimônia de acolhimento, que marca a abertura desta etapa, será realizada na sexta-feira (26), às 18h, no Gran Hotel Stella Maris, onde a maior parte das equipes ficará hospedada. Nesta quinta o dia será reservado ao credenciamento das equipes e ao congresso técnico.

Os Jogos têm o objetivo de fomentar o esporte escolar na Bahia e mobilizam escolas da capital e do interior do estado. Os atletas classificados na etapa estadual garantem vagas nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), que ocorrerão no mês de novembro, no Rio de Janeiro.