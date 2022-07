Salvador sediará um dos maiores salões náuticos do mundo em 2023 

Um dos maiores salões náuticos do mundo, o Grand Pavois acontecerá em Salvador em 2023, entre 15 e 20 de agosto. A realização do projeto, que é uma das mais expressivas exposições de barcos internacionais, é fruto do esforço da Prefeitura Municipal de Salvador, através da Secretaria de Cultura e Turismo. A assinatura de compromisso, de acordo com informações do portal Alô Alô Bahia, acontecerá no próximo dia 11 de agosto, no Palácio Thomé de Souza.

Em Salvador, o salão seguirá o modelo internacional, oferecendo oportunidades para quem deseja trocar ou comprar uma embarcação, dos mais variados portes e modelos, e conhecer as novidades e tecnologias do setor náutico. O evento costuma receber em torno de 100 mil pessoas de todo o mundo, favorecendo o turismo como um todo nas cidades que o sediam.

O fotógrafo carioca Gabriel Wickbold inaugurou sua primeira galeria fora do Brasil, em Londres, na última quarta-feira. O espaço é o primeiro de um projeto de expansão com investimento próprio e conta com direção de Natalia Troccoli Bradbury, baiana radicada na Inglaterra. “No Brasil, a gente representa outros artistas internacionais, mas, na Europa, vamos começar com Gabriel, por conta do sucesso nas duas últimas edições da Photo London, uma das maiores feiras de fotografia mundial”, nos contou Natalia. A Gabriel Wickbold Gallery fica no charmoso Ham Yard Village, espaço com lojas, restaurantes e ateliês dentro do Ham Yard Hotel, no Soho, bairro que já concentra galerias de arte e fotografia. Atualmente, serão exibidas 14 peças, um mix das coleções do artista, que vão de R$ 50.000 a R$ 225.000.

Embaixadora da cerveja Brahma, a ex-BBB e apresentadora Rafa Kalimann desembarca na capital baiana na semana que vem para comandar o lançamento do Camarote Brahma Salvador. Com presença de convidados de Olímpio Lima e Ginno Larry, a 2GB Entretenimento prepara um evento no Solar Cunha Guedes, na próxima quarta-feira (3), que será uma prévia dos planos da marca para o Carnaval da Bahia em 2023. Os convidados usarão uma edição exclusiva da camisa do Camarote Brahma elaborada pelos estilistas baianos Meninos Rei, que prometem um look especial e original para Rafa Kalimman, a mestre de cerimônias do evento.

A Prima Empreendimentos que recentemente anunciou a chegada da bandeira Anantara no destino Baixio, no Litoral Norte da Bahia, com o primeiro resort da América do Sul, adiantou para o Alô Alô Bahia que o projeto traz unidades imobiliárias que serão denominas Villas Anantara e contará, ainda, com o Beach Club, localizado em frente mar, com Restaurante, Lounge-Bar, Piscina Adulto e Infantil, SPA e outras amenidades. “Este projeto é de grande importância para Baixio, pois além de consolidá-lo como destino turístico-imobiliário, também o tornará conhecido internacionalmente”, afirma Luciano Lopes, diretor executivo da Prima. A incorporadora baiana está investindo R$ 2,9 bilhões no local, nos próximos 6 anos, em projetos turísticos-imobiliários e em infraestrutura com a construção de estradas, tratamento de esgoto e abastecimento de água e energia.

Salvador sediará em outubro a primeira edição da Expo Carnaval Brazil, feira relacionada ao universo da festa, que trará atualizações de formatos, boas práticas e capacitação, entre outros temas. Os visitantes também poderão vivenciar experiências de cidades com expertise no evento de rua, como a capital baiana, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Olinda, Recife e Brasília, entre outras. Na última sexta-feira, importantes figuras do trade conheceram detalhes do projeto durante um café da manhã realizado na sede da Zum Brazil Eventos, agência realizadora da iniciativa.







Neste sábado (30), a Igreja de Nossa Senhora da Graça, uma das edificações religiosas mais antigas do Brasil, receberá seu plano museológico. A programação começará às 10h com celebração de uma missa solene, seguida do ato de entrega. A data foi escolhida por marcar o 494º aniversário de batismo de Catharina Paraguaçu, indígena tupinambá devota da Virgem Maria, responsável pela construção, em 1535, da capela onde hoje está a igreja, erguida no século XVIII, no bairro da Graça, em Salvador.



O mês de agosto marca a celebração dos dois anos do projeto da Casa Rosa, no Rio Vermelho. O espaço cultural abrirá suas portas para o público com uma programação especial, sempre de sexta a domingo, ocupando todos os espaços da propriedade com atividades em diversas linguagens. Entre os shows do mês, estão confirmados Cortejo Afro, Márcia Castro, Pedro Pondé, Baile Favellê e Ana Barroso. Além da programação musical, o espaço receberá a culinária da chef Rosa Guerra, conhecida pelo trabalho à frente do Larriquerri e Larribistrô, e espetáculos cênicos do Teatro NU, como “Um Vânia”, do dramaturgo e escritor russo Anton Tchécov.



Após missa na Igreja da Vitória, celebrando 60 anos de casados e aniversário de Anna Maria, ela e Ângelo Calmon de Sá receberam a família para jantar, terça-feira, na residência onde moram, em Salvador. Irmãos, filhos, netos e bisnetos todos presentes, além dos amigos de toda vida, como Tania Motta, padre Abel e padre Luís Simões.





O executivo João Gomes, profissional com experiência consolidada na Rede Bahia, Braskem e Telebahia, acaba de assumir um novo desafio na carreira passando a liderar o Marketing e Comunicação do Sebrae Bahia. Com isso, a sua empresa de consultoria, a Bem Querer, suspendeu temporariamente a operação podendo retornar com outras atividades sob a gestão dos demais sócios.

