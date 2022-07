Salvador terá céu nublado e pancadas de chuva ao longa da semana

Salvador registrou fortes pancadas de chuva ao longo desta segunda-feira (18) e a previsão é de que o clima fechado permanecerá toda a semana. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), até sexta (22), o céu ficará

nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuvas a qualquer hora do dia.

Durante a semana, a atuação da Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) intensificará os ventos úmidos advindos do oceano Atlântico, que provocará chuvas fracas a moderadas, explica a Codesal.

Já entre sábado (23) e domingo (24), a previsão é de céu parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia. As temperaturas deverão variar entre 21ºC (mínima) e 29ºC (máxima).

Confira a previsão completa: