Salvamar ganha novos equipamentos para operações de salvamento marítimo

A Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) recebeu novos materiais e equipamentos para o fortalecimento das atividades do órgão na orla da capital baiana. Os investimentos envolveram a implantação de um posto de salva-vidas feito em madeira na Avenida Beira-Mar, em Stella Maris, além da aquisição de 15 pranchas, sete barracas móveis, 45 flutuadores e três viaturas.

Os itens foram apresentados pelo prefeito Bruno Reis e pelo coordenador da Salvamar, Alysson Carvalho, durante inauguração da primeira etapa de requalificação da orla da região, ocorrida na segunda-feira (11). A estimativa é que, até o final deste mês, novos fardamentos sejam distribuídos para os salva-vidas do município.

“Esses equipamentos proporcionarão aos nossos profissionais a capacidade de ofertar uma melhor condição de segurança marítima aos banhistas que frequentam as praias da nossa capital. Além de pranchas, flutuadores, viaturas, barracas móveis, há novo modelo de estrutura física dos mirantes já existentes na nossa cidade, que agora serão com altura elevada de 3 metros, gerando uma maior visibilidade aos salva-vidas, o que facilita as atividades de resgate em afogamentos”, celebrou Alysson Carvalho.

Agente de salvamento aquático de Salvador há quase 14 anos, Vagner Alves, 43 anos, comemorou a iniciativa. “A praia de Stella Maris ficou muito tempo desguarnecida. O posto implementado nos dá mais condições de trabalho. É uma estrutura mais ampla e confortável, com janelas de vidro, varanda e corrimão de descida de emergência para resgate, e que dá condições melhores de atendermos à população”, disse.

A Salvamar conta com cerca de 200 agentes. Diariamente, as operações do órgão acontecem em 35 postos, ao longo de 28 quilômetros de orla, entre Jardim de Alah até o Kartódromo de Ipitanga. Além disso, outros quatro postos móveis operam diariamente, inclusive, em eventos do município.

Os salva-vidas realizam ações preventivas, educacionais, de orientação e de salvamento em ambientes aquáticos, evitando afogamentos e preservando a vida. Para suporte às ações na água, os profissionais contam com moto aquática, pranchões, pés-de-pato, máscaras de mergulho, respiradores, capacetes e botes, entre outros itens.