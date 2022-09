Salzburg empata no final e Chelsea segue sem vencer na Liga dos Campeões

Depois de tropeçar em sua estreia na Liga dos Campeões, o Chelsea empatou com o Salzburg na segunda rodada do Grupo E. Jogando em casa, em Stamford Bridge, os ingleses não conseguiram vencer e terminaram com 1 a 1 no placar. Os gols da partida foram marcados por Raheem Sterling, para os mandantes, e Noah Okafor, para os visitantes.

O empate mantém o Chelsea fora da zona de classificação no campeonato. A equipe é a lanterna do grupo, com um ponto. Seu próximo compromisso na competição será contra o Milan, novamente em Stamford Bridge. O confronto será apenas daqui a três semanas, em uma quarta-feira, dia 5 de outubro, às 16 (de Brasília).

No mesmo dia, o Salzburg enfrentará o Dínamo de Zagreb pela terceira rodada na Liga dos Campeões, às 13h45. Com o resultado desta quarta-feira, os austríacos ficam na quarta posição do grupo, com dois pontos. O próximo compromisso da equipe será contra o Rapid Wien, pela nona rodada do Campeonato Austríaco.

Apesar de chegar ao gol muitas vezes na primeira etapa, o placar só foi aberto depois da volta do intervalo. Aos 3 minutos, o meia Mason Mount recebeu na lateral e cruzou rasteiro para a entrada da área do Salzburg. Aubameyang deixou a bola passar e ela sobrou para Sterling. O atacante dominou e, com muita calma, bateu colocado sem chances para o goleiro defender.

O domínio do Chelsea se manteve o mesmo até o apito final. Os ingleses seguiram criando chances, mas não chegaram a balançar as redes novamente. Pelo contrário, quem conseguiu marcar foi o Salzburg. Aos 30 minutos, os austríacos criaram um grande contra-ataque e a bola parou no pé de Noah Okafor. Após receber um cruzamento rasteiro, o meia bateu de primeira e empatou a partida.

Também nesta quarta-feira, o Napoli visitou o Rangers, da Escócia, no Ibrox Stadium. Os italianos venceram por 3 a 0 e garantiram a liderança do Grupo A. Os gols da partida foram marcados por Matteo Politano, de pênalti, Giacomo Raspadori e Tanguy Ndombele, todos no segundo tempo.