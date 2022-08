Sampaio Basquete sai na frente na final com Vera Cruz Campinas

O Sampaio Basquete venceu a primeira partida da série decisiva da Liga de Basquete Feminino (LBF) de 2022, no último sábado (13) no ginásio Costa Rodrigues, em São Luís (MA), por 69 a 63 sobre o Vera Cruz Campinas.

PLACAR FINAL!@SampaioBasket 🇧🇴 6️⃣9️⃣x6️⃣3️⃣ 🔵 @VeraCruzBasket SMB lidera série 1-0 Com uma grande atuação de @paixao_taina (28 pts/7 rebs), o tricolor sai na frente na decisão! Segunda tem mais! Jogo 2, às 18h45, no @sportv!#LBFNaCultura#LBFnoSportv 📸 João Marcos pic.twitter.com/ZlrWwNu8Gb — Liga de Basquete Feminino (@LBF_Oficial) August 13, 2022

Para largar em vantagem na série melhor de cinco jogos, o Tricolor contou com uma grande atuação de Tainá Paixão. A ala/armadora da seleção brasileira anotou 28 pontos, três assistências e sete rebotes. “Não decidimos nada, foi apenas o primeiro jogo. Sabíamos que seria intenso. Campinas é um time fortíssimo. É continuar firme, descansar um pouco, mas seguir concentradas”, declarou Tainá Paixão, melhor da partida, à equipe da LBF.

A capitã Érika de Souza também foi destaque do time da casa. Ela anotou um duplo-duplo (16 pontos e 13 rebotes). As visitantes tiveram como destaque Letícia Rodrigues e Emanuely, com 16 pontos cada. “Sabíamos da dificuldade que seria enfrentar o Sampaio aqui. É final e cada detalhe faz a diferença”, comentou Tássia, ala/armadora do Vera Cruz Campinas, à assessoria da LBF.

O jogo 2 acontece na próxima segunda (15), a partir das 18h45 (horário de Brasília), também na capital maranhense.

Está é a terceira vez que maranhenses e paulistas decidem o título nacional. Até o momento, cada equipe tem um título. Em 2018, após cinco partidas, o Vera Cruz Campinas levantou a taça. E, no ano seguinte, o Sampaio deu o troco, fechando a decisão em 3 a 0.