Samsung Galaxy S22 Ultra: um smartphone para quem gosta de criar

Você já deve estar até cansado de ver e ouvir a propaganda do Samsung Galaxy S22 Ultra, aquela que usa a música Unstoppable, da cantora australiana Sia, quando roda alguns vídeos por aí, sobretudo no YouTube. Então é hora de saber um pouco mais sobre o poderoso smartphone da empresa coreana, que a coluna testou.

Para começar, o S22 é um top de linha daqueles. Processador, tela, segurança, facilidade no uso e câmeras, muitas câmeras. Sem dúvida, o quarteto d elentes traseiras formado por uma principal de 108MP, uma ultrawide de 12MP e duas teleobjetivas de 10MP – uma delas com zoom óptico de 10x -, além de uma selfie frontal de 40MP, são espetaculares. O zoom digital pode chegar a 100x e a resolução alcança até 12000 x 9000 pixels.

Qualidade da imagem do S22 Ultra impressiona

O aparelho possui uma nova tecnologia, batizada de Nightography, para aperfeiçoar as fotos noturnas. Na tela do aparelho, as imagens surpreendem, apesar de que, quando passadas para um computador, há uma aparente perda de qualidade. De qualquer forma, gerar fotos noturnas com a mesma qualidade que as diurnas é um desafio e tanto e a Samsung parece estar caminhando bem nesse sentido.

Foto feita completamento no escuro no S22 Ultra

São diversos modos de vídeo, gravado até em 8k com 24fps, como edição automática (single take), slow motion, super slow, timelapse e vídeo em retrato (em que é possível escolher um foco fixo e desfocar o resto, semelhante ao de foto). Há uma segrua estabilização e ainda um curioso modo visão do diretor, em que é possível fazer um vídeo com três lentes funcionando, além da selfie mostrando o usuário, com edição e alternância entre as câmeras em tempo real.

O S22 Ultra também conta com a S Pen, a caneta geralmente encontrada na linha Note da Samsung. Com ela é possível fazer desenhos e interferências nas fotos, sobretudo interferências bem humoradas, além de acionar a câmera à distância.

S22 Ultra tem acabamento em alumínio e vidro e conta com a S Pen

Em relação ao desempenho, ele abre bem aplicativos, navega na internet, mas deixou um pouco a desejar em jogos, apesar de contar com 12GB de memória RAM. Houve uma certa demora para carregamento, quando comparada a outras celulares muitos bons, mas de valor inferior ao S22 Ultra. No entanto, a tela apresenta uma qualidade bem superior aos concorrentes menores.

O smartphone ainda possui autofalantes estéreo, com excelente som, um display cristalino de 16 milhões de cores e tem resistência à agua. Dá pra usar na piscina e trar ótimas fotos submersas, sem ultrapassar 1,5m, segundo instruções do fabricante (apesar de haver testes pela internet em profundidades bem maiores).

Piscina e S22 Ultra combinam muito bem

Um ponto fraco é que ele só aceita fones wireless ou por meio da entrada USB-C. A bateria aguenta o tranco, e dura mais de um dia com o dispositivo sendo bastante exigido. Ele tem a opção de 256MB ou 512MB de armazenamento.

Em suma, o S22 Ultra vale demais para quem preza pela criação audiovisual. No varejo, ele pode ser encontrado a partir de R$ 7.250.