A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) (SAPR11) informou nesta quarta-feira que o conselho diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar) homologou um reajuste tarifário de água e esgoto em 4,963%, com aplicação da tarifa média de R$ 5,9488/m3. Ainda segundo o fato relevante divulgado há pouco pela Sanepar, o reajuste […]