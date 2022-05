Sangue e mel: Ursinho Pooh vira assassino cruel em novo filme de terror

Sempre ligado ao público infantil, um novo Ursinho Pooh vai aparecer nas telas dos cinemas. Com a imagem ligada a de um assassino cruel, o personagem de desenho animado vai ser o protagonista de uma produção independente do cineasta Rhys Frake-Waterfield.

Intitulado ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’, que na tradução literal significa “Ursinho Pooh: sangue e mel”, o filme de suspense não tem nenhuma ligação com a Disney, já que os estúdios perderam os direitos autorais exclusivos das obras de A.A Milne.

Ainda não há informações sobre o enredo e a data de estreia do filme. Pooh apareceu na Disney pela primeira vez em 1926 e por ser um projeto lançado antes de 1976, seus direitos autorais duraram 95 anos antes de entrar em domínio público.

A produção é feita pela Jagged Edge Productions, com sede em Londres, conhecida por produzir filmes de terror ligados à histórias infantis, como The Curse of Humpty Dumpty e The Legend of Jack and Jill.