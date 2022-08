Santos acerta a venda de Léo Baptistão para o Almería, da Espanha

O Santos acertou a venda do atacante Léo Baptistão para o Almería, da Espanha. A informação foi divulgada pelo ge e confirmada pela reportagem.

Em um primeiro momento, a diretoria do Peixe negou a proposta dos estrangeiros. Contudo, a equipe espanhola aumentou a oferta e entrou em acordo com o Alvinegro Praiano pela compra do jogador de 29 anos.

Léo Baptistão nem sequer viajou com o elenco para a partida contra o Coritiba, nessa segunda-feira, pela 21ª rodada do Brasileirão. Após a vitória de 2 a 1, o técnico Lisca admitiu que o atacante ficou balançado com a proposta.

“O Léo me procurou junto com o John. Veio uma primeira proposta, mas ele disse que não tinha uma sangria desatada para sair do Santos. Ele disse que se sente muito bem aqui. O Léo é uma referência. Ele me dá uma opção muito forte. Ele seguiu treinando e jogando. O presidente me ligou junto com o Newton e me falaram que chegou uma nova proposta do Almería. Agora com mais dinheiro. Eu procurei ele e o questionei como estava a cabeça e o astral. Ele disse que realmente veio uma proposta maior, que estava balançado”, disse.

Léo Baptistão foi anunciado no dia 21 de agosto de 2021. Pela equipe paulista, o atacante somou 38 jogos, sete gols e três assistências.

Antes de chegar ao Santos, Baptistão passou pelo futebol espanhol e chinês. Na Espanha, o atleta atuou de 2012 a 2019. Ele passou por Rayo Vallecano, Atlético Madrid, Real Betis, Villarreal e Espanyol.

No começo de julho, o Almería também acertou a contratação de Kaiky. O zagueiro de 17 anos deixou o Peixe por sete milhões de euros (cerca de R$ 37,7 milhões).