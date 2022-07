Santos anuncia a saída do técnico Fabián Bustos

Um dia após ser desclassificado da Copa Sul-Americana, o Santos anunciou nesta quinta-feira (7) as saídas do técnico argentino Fabián Bustos e do executivo de futebol Edu Dracena.

O Santos FC comunica que decidiu fazer alterações no Departamento de Futebol Profissional. O técnico Fabián Bustos e o executivo de futebol Edu Dracena deixam suas funções no time profissional nesta quinta-feira (7). pic.twitter.com/AY7s93Bnu3 — Santos FC (@SantosFC) July 7, 2022

Em nota, o Peixe afirmou que também “saem os auxiliares Lucas Ochandorena e Carlos Caicedo, o preparador físico Marcos Conenna, o gerente de futebol Guilherme Lipi e o assessor do gerente Arnaldo Hase”.

As mudanças no Santos são realizadas um dia após a eliminação nas oitavas de final da competição continental, quando a equipe da Vila Belmiro foi superada por 4 a 2 na disputa de pênaltis pelo Deportivo Táchira (Venezuela).

“Para o jogo deste domingo [10], contra o Atlético Goianiense, o auxiliar técnico da comissão fixa, Marcelo Fernandes, comanda o time na Vila Belmiro”, informou o Santos.