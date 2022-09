Santos anuncia saída do técnico Lisca, após cinco jogos sem vitórias

Matérias Relacionadas EBC: Beatriz Souza é ouro em etapa da Itália do circuito mundial de Judô.

O Santos FC informa que Lisca não é mais o técnico do time profissional. Em comum acordo, diretoria e treinador decidiram encerrar o vínculo. Rueda e Lisca anunciaram a decisão juntos pro elenco e na sequência o treinador se despediu pessoalmente dos atletas. pic.twitter.com/CLSG3GqHK9 — Santos FC (@SantosFC) September 12, 2022

No último sábado (10), o Peixe foi derrotado pelo Ceará, por 2 a 1, na Arena Castelão, em Fortaleza. Com o resultado, o time da Vila Belmiro permaneceu em 10º lugar da tabela da Série A do Campeonato Brasileirão com 34 pontos, após 26 rodadas.

O treinador Lisca comandou o Santos em apenas oito jogos, acumulando duas vitórias, três derrotas e três empates.

O Santos volta a campo, no próximo domingo (18), contra o líder Palmeiras no estádio Allianz Park, na capital paulista. O técnico do sub-20, Orlando Ribeiro, deve dirigir o time interinamente até o anúncio de um novo treinador.

Quem também perdeu o cargo nesta segunda (12) foi o técnico Eduardo Barroca, demitido pelo Avaí. O time catarinense empatou em casa com o Athletico-PR em 1 a 1, e segue em antepenúltimo lugar do Brasileiro, na zona de rebaixamento.