Santos deseja ‘boa sorte’ para Rodrygo na final da Liga dos Campeões

O Santos desejou, via redes sociais, boa sorte para o ponta Rodrygo na final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Liverpool. O jovem de 21 anos foi revelado nas categorias de base do Peixe e é figura importante na equipe de Carlo Ancelotti.

“Hoje é #RodrigoDay na Champions League! Boa sorte ao nosso Menino da Vila! Vai pra cima deles, Rodrygo”, disse o clube em seu Twitter oficial.

Rodrygo não é titular absoluto no Real Madrid, mas é muito importante entrando no decorrer dos jogos e mudando cenários das partidas. O ponta, inclusive, fez dois gols na vitória por 3 a 1 dos merengues contra o Manchester City, no jogo de volta da semifinal da Champions.

Pelo Santos, Rodrygo disputou 79 partidas e anotou 17 tentos. O jogador subiu ao profissional no final de 2017 e ficou no clube até 2019.

Real Madrid e LIverpool se enfrentam neste sábado, às 16 horas (de Brasília), no Stade de France. Os merengues buscam seu 14º título da Champions, enquanto os Reds buscam seu 7º.