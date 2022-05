Santos marca no fim e vence Universidad Católica pela Copa Sul-Americana

Com um time reserva, o Santos conquistou grande resultado na noite desta quinta-feira. Com gol já nos acréscimos de Rwan, o Peixe derrotou a Universidad Católica-EQU por 1 a 0, fora de casa, pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano assumiu a segunda colocação do Grupo C, com sete pontos, três mais que os equatorianos, que caíram para terceiro. O líder é o Unión La Calera-CHI, que superou o Banfield por 1 a 0 e foi a oito pontos. Na próxima rodada, os brasileiros encaram justamente os chilenos.

O Santos volta as suas atenções agora para o Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 18h (de Brasília), o clube recebe o Cuiabá, pela quinta rodada da competição. No mesmo dia, mas às 16h, a Universidad Católica encara o Gualaceo, pela 12ª rodada do Campeonato Equatoriano.

O JOGO

A etapa inicial foi bem morna em Quito. Os mandantes até tentavam pressionar, mas encontravam muitas dificuldades para levar perigo. Não à toa, o primeiro chute a gol saiu apenas aos 17 minutos. Martínez recebeu na entrada da área e finalizou nas mãos de John. Na sequência, Loor colocou muita força na bola e mandou por cima.

Do outro lado, os visitantes buscavam explorar os contra-ataques. Contudo, quando tinha a possibilidade, o time pecava nos passes. Dessa forma, a única chance do Peixe foi aos 23. Angulo foi acionado na área, girou e bateu pelo lado.

Já aos 42 minutos, enfim saiu uma chance real de gol no jogo. Loor recebeu na esquerda e cruzou na medida para Martínez, que testou a centímetros da trave.

Na volta do intervalo, a U. Católica seguiu em cima. Com sete minutos, Kevin Minda pegou a sobra na entrada da área e soltou o pé. A bola passou raspando o poste e se perdeu pela linha de fundo. Já aos 27, foi a vez de Cevallos arriscar de longe e mandar pelo lado.

Cinco minutos depois, o volante tentou surpreender o John com uma finalização da intermediária e deu um susto na torcida alvinegra, que viu a bola passar perto do travessão.

Já nos minutos finais, a U. Católica tentou uma pressão em busca de um tento decisivo, mas quem acabou marcando foram os visitantes. Com o relógio marcando 46 minutos, Rwan recebeu ótima bola na entrada da área e bateu com muita categoria para decretar a vitória do Santos na altitude de Quito.

UNIVERSIDAD CATÓLICA-EQU 0 x 1 SANTOS

UNIVERSIDAD CATÓLICA

Cuero; Anangonó, Y. Mosquera, A. Ordóñez, L. Loor e Kevin Minda; Alzugaray, Facundo Martínez (Cevallos) e E. Clavijo (Chalá); Martínez e Ismael Díaz

Técnico: Miguel Rondelli

SANTOS

John; Auro, Velázquez, Bauermann e Felipe Jonatan; Willian Maranhão (Lucas Pires), Camacho (Zanocelo), Sandry e Pirani (Marcos Leonardo); Angulo (Rwan) e Lucas Barbosa (Lucas Braga)

Técnico: Fabián Bustos

Local: Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador

Data: 5 de maio de 2022, quinta-feira

Árbitro: Gery Vargas (BOL)

Assistentes: Jose Antelo (BOL) e Edwar Saavedra (BOL)

Cartões amarelos: Mosquera (U. Católica)

GOL: Rwan, aos 46min do 2ºT