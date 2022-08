Santos vai lucrar com transferência de Emerson Palmieri para o West Ham

O West Ham, da Inglaterra, anunciou nesta terça-feira a contratação do lateral-esquerdo Emerson Palmieri. O ex-jogador do Chelsea foi revelado pelo Santos, que vai lucrar com a transferência.

A negociação foi firmada por 13 milhões de libras (cerca de R$ 78 milhões), mas pode chegar a 15 milhões de libras (R$ 90,5 mi) devido a um bônus por metas estipulado no contrato. Por ser o clube formador do atleta, o Peixe tem direito a 2,5% do valor.

Ou seja, o Alvinegro Praiano tem garantido 325 mil libras (R$ 1,96 milhão). Caso o bônus seja ativado, a equipe paulista arrecadará 375 mil libras (R$ 2,2 milhões).