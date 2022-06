São João do bairro Várzea Alegre 2022

Moradores do bairro Várzea Alegre e visitantes de outras localidades do município tiveram a oportunidade de festejar o São João 2022, no ritmo do mais tradicional festejo junino.

O evento tradicionalmente organizado pelos moradores e sempre apoiado pela gestão municipal, neste ano as comemorações foram imensamente aguardadas, devido a interrupção dos anos anteriores devido o momento da pandemia.

Destacando ainda o empenho e colaboração de Fábio Guimarães Produções, que por anos tem buscado apoio e contribuído com a realização do evento.

O ritmo da festança é embalado principalmente pelas canções interpretadas por artista e bandas locais. Os eventos também contaram com show do cantor Jheovane, que trouxe musical das principais seresta.

Durante todo o evento, militares da 43ª CIPM, garantiram a segurança aos foliões.

Muitos visitantes relataram que o evento é sinônimo de sucesso.