São Joãozinho: confira programação para a criançada se divertir tanto quanto os pais

Capital e interior estão aproveitando a volta das celebrações dos santos juninos para investir em atrações e atrair turistas. Mas não são só

as grandes festas que chamam a atenção do público. Programações para toda a família, em especial as crianças, são apostas para o São João de 2022. Fomos atrás das cidades do interior e eventos em Salvador que propõem a integração dos pequenos nas festividades e trouxemos dicas para mamães e papais que querem curtir com a garotada.

VAI CURTIR O SÃO JOÃO NA BAHIA? CLIQUE AQUI E VEJA GUIA COMPLETO DOS FESTEJOS

Quem tem filho pequeno costuma ter mais preocupações na hora de planejar as viagens em família. Locais de lazer para a gurizada ao ar livre, uma boa hospedagem e segurança são alguns dos pontos levados em consideração pela professora Camila Matos, 38 anos, na hora de escolher o destino das viagens. No São João de 2019, ela e o marido saíram de Salvador, onde vivem, e viajaram até Serrinha com a filha Maria, 7.

“Gostamos muito de São João e sempre procuramos opções mais tranquilas para podermos levá-la. Quando tem atrações infantis é ótimo porque ela pode aproveitar também”, conta Camila.

Este ano, a professora e o marido ainda não decidiram se vão viajar, mas uma opção de destino é a cidade de Amargosa, justamente por conta das atrações infantis.

Localizada no Sudoeste baiano, a cidade já é conhecida pelas festas de junho. Um dos diferenciais de lá é a programação diversa, que busca agradar quem vai com toda a família. A tradicional vila junina contará com um parque de diversões para as crianças. A programação no local começa às 10h e segue até as 19h, a partir do dia 23.

Carlitos Munhoz, diretor de Cultura e Turismo do município, conta que a integração familiar é um dos objetivos da festa. “Como temos uma programação que atrai os turistas com as grandes bandas à noite, pensamos nessas atrações durante o dia na Vila. para que as famílias possam ter uma opção mais tranquila”, afirma.

Irecê é outra cidade que aposta nas programações infantis para atrair famílias de todo o estado e turistas. Desde 2017, é montada a Vila Caraíbas, que possui réplicas de construções do passado do município. Neste ano, a Vila será instalada no Circuito Cidade do São João e terá na programação brincadeiras infantis, quadrilhas e trios forrozeiros.

Especialmente para as crianças, será montado um parque de diversões na Praça do Requintes. “A nossa intenção com a Vila é trazer as famílias para uma festa que não se resume a grandes shows e que consegue manter suas tradições. Um lugar mais tranquilo para os idosos e onde as crianças podem brincar à vontade”, diz o prefeito Elmo Vaz.

Em Santo Antônio de Jesus, no dia 24 de junho, vai acontecer um show especial para os baixinhos: o Forró das Crianças. Depois, uma quadrilha se apresenta no Espaço São João, no centro da cidade.

Em Salvador, as melhores opções estão nos shoppings: confira destaques

Uma opção para os soteropolitanos que vão ficar na cidade durante o São João, mas querem levar as crianças para ter um gostinho das festas juninas, é visitar os shoppings. Em vários deles, programações especiais estão sendo planejadas para as famílias. A 8ª edição do Arraiá do Bela, no Shopping Bela Vista, está resgatando a tradição junina em plena capital do Carnaval.

Desde o dia 27 de maio, a Praça Central (Piso L1) se transformou em uma cidade do interior com parque de diversões, brincadeiras infantis, barracas de comidas e músicas. Até o dia 26 , vários artistas se apresentam no local. A novidade para os mais novos são a roda gigante e o touro mecânico.

“No ano passado, por conta do distanciamento social, não tivemos nenhum brinquedo, então este ano estamos trazendo atrações muito focadas na criançada. Quem quiser experimentar um pouquinho do interior, tanto da culinária como da diversão, vai conseguir aqui de forma completa no shopping”, diz Ticiano Cortizo, diretor de marketing do Bela Vista.

Já o Salvador Norte Shopping iniciou sua programação no dia 7 , e vai até dia 25 com shows gratuitos de bandas como Seu Maxixe e Forró do Tico. Neste domingo (19) a banda Cadeira de Brin fará o Arraialzinho do Salvador Norte, a partir das 15h, para toda a família. No Salvador Shopping tem programação neste sábado e no dia 25, com musicais para

as crianças.



Confira as programações:

Local: Amargosa

Distância de Salvador: 240 km

Atrações: Parque de diversões e brincadeiras infantis

Data: 23 a 26 de junho

Local: Irecê

Distância de Salvador: 477 km

Atrações: Vila Caraíbas (parque de diversões e brincadeiras infantis)

Data: 22 a 26 de junho

Local: Santo Antônio de Jesus

Distância de Salvador: 193 km

Atrações: Forró das Crianças

Data: 24 de junho

Local: Cachoeira

Distância de Salvador: 116 km

Atração: Parque de diversões

Data: 22 a 26 de junho

Local: Salvador

Shopping Bela Vista

Atração: Arraiá do Bela

Data: 27 de maio a 26 de junho

Salvador Shopping

Atração: Musical para crianças

Data: 11, 18 e 25 de junho

Salvador Norte Shopping

Atração: Arraialzinho do Salvador Norte

Data: 19 de junho

Shopping Itaigara

Atração: Trio nordestino

Datas: Terças e quintas de junho, a partir das 14h

Shopping Paseo

Atração: Trio nordestino

Datas: 7, 11, 15 e 21 de junho, a partir das 16h

Shopping Barra

Atração: Rancho do Barra (brinquedos, comidas típicas e atrações musicais)

Data: Até o dia 26 de junho

Shopping da Bahia

Atração: Grupo Stripulia

Datas: Sextas e sábados de junhos (16h); domingos (15h e 17h)

Shopping Paralela

Atração: Arraial do Tio Paulinho

Datas: 11 e 12 de junho

*Com orientação da subeditora Fernanda Varela.

Por motivo do recente aumento de casos de covid-19, o CORREIO volta a chamar a atenção para a necessidade da vacinação completa (de acordo com cada faixa etária) contra o novo coronavírus. Além disso, sugere o uso de máscaras apropriadas, a higienização das mãos e o cuidado com aglomerações.