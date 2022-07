São Paulo anuncia a redução do ICMS do Etanol e o preço deve cair

São Paulo anuncia a redução do ICMS do Etanol e o preço na bomba de combustível deve cair.

A expectativa é de que o preço de etanol nas bombas caia 17 centavos por litro em São Paulo. A decisão do governo do estado foi anunciada hoje pela manhã e a redução do imposto vai ser de 13,3% para 9,57%.

Medida terá impacto de R$ 563 milhões na arrecadação até o fim do ano. Por mês, essa decisão significa uma renúncia fiscal de R$ 125 milhões.

No começo do mês o governo do estado já tinha reduzido o ICMS do gás de cozinha e no mês passado, o imposto sobre a gasolina.

Além de São Paulo, os governos de Minas Gerais e do Paraná também anunciaram nessa segunda-feira que vão reduzir o ICMS sobre o etanol. Em Minas Gerais, o imposto caiu de 16% para pouco mais de 9% e no Paraná, a alíquota caiu de 18% para 12%.

Repórter da Rádio Nacional