São Paulo – O primeiro caso de monkeypox, conhecida como varíola dos macacos, do Brasil foi confirmado nesta quarta-feira (8/6) na cidade de São Paulo, de acordo com o G1.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, trata-se de um homem de 41 anos que voltou recentemente da Espanha. Ele está em isolamento no Hospital Emílio Ribas.

Este é o primeiro registro oficial no país, mas há sete outros suspeitos sendo investigados nos estados do Ceará, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Rondônia. Em SP, trata-se de uma mulher de 26 anos que apresenta sintomas.

Segundo o Ministério da Saúde, os pacientes seguem isolados e uma análise laboratorial confirmará a existência da doença.

O post São Paulo confirma primeiro caso da varíola dos macacos no Brasil apareceu primeiro em Metrópoles.