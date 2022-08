São Paulo? Inter? Ceará? Casas de aposta apontam favorito na Sul-Americana

Começa na noite desta terça-feira (2) a disputa das quartas de final da Copa Sul-Americana. Antes do início dos confrontos, o Superesportes apresenta as cotações das casas de apostas para os favoritos ao título nesta temporada – veja a seguir.

O São Paulo é o grande favorito ao título, seguido por Internacional, Ceará e Independiente del Valle, do Equador. Nacional, do Uruguai, e Atlético-GO correm por fora. Melgar, do Peru, e Deportivo Táchira, da Venezuela, são apontados como ‘zebras’.

A Bet365 paga odd 3.50 para o título do São Paulo. Para a conquista do Inter, a odd é de 3.75, enquanto o pagamento ao Ceará é de 7.00.

Na Sportsbet.io, as odds estão mais equilibradas entre São Paulo e Internacional. A cotação do time tricolor é 3.25, contra 3.50 da equipe colorada. A casa paga 7.00 no título do Ceará – mesmo valor do Independiente del Valle.

Já na avaliação da Betano, o São Paulo é ainda mais favorito. O time dirigido pelo técnico Rogério Ceni tem odd 3.00 para faturar a taça internacional. A casa paga 3.75 na conquista do Inter e 7.00 na do Ceará.

Confrontos das quartas de final

Nacional x Atlético-GO

São Paulo x Ceará

Deportivo Táchira x Independiente del Valle

Melgar x Internacional