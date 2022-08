São Paulo é o estado recordista no número de denúncias por trabalho escravo no Brasil. Em média, 2.609 brasileiros são resgatados de situação análoga à escravidão por ano.

Dados da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), obtido pela pela agência Fiquem Sabendo por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), trazem o total de denúncias e fiscalizações realizadas de 2019 a 2022.

Analisados pelo Metrópoles, os números mostram que São Paulo registrou 491 denúncias de trabalho escravo desde 2019. Contudo, só 7% desses casos foram fiscalizados.

Minas Gerais aparece como o segundo estado com maior número de ocorrências, com 383 casos registrados. Rio de Janeiro e Pará surgem em seguida, com 178 e 165 denúncias respectivamente.

Apesar de ser o segundo no número de denúncias, Minas Gerais foi a região com maior volume de ações contra o trabalho escravo. Das ocorrências registradas de 2019 pra cá, 63 casos foram fiscalizados.

Amapá, Piauí e Rio Grande do Norte – que juntos somam 66 registros de denúncias de trabalho escravo – foram os estados onde nenhuma fiscalização das ocorrências foi realizada.

O post São Paulo lidera número de denúncias por trabalho escravo no Brasil apareceu primeiro em Metrópoles.