São Paulo registra alta de 86% nas internações na Covid-19, diz Jean Gorinchteyn

A partir desta segunda-feira, 6, profissionais da área da saúde e pessoas com 50 anos ou mais poderão receber a quarta dose da vacina contra a Covid-19. Em entrevista à Jovem Pan, o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchtey, deu detalhes sobre os aumentos recentes do número de casos, mas ressaltou que quantidade ainda é menor que a registrada durante o pico da variante Ômicron, em janeiro. “É óbvio que esse impacto que tivemos de elevação em São Paulo, mais de 86% nas últimas semanas, de internações. Mas esse número é 80% menor do que vimos em janeiro, quando nós tivemos o pico da ômicron. Tínhamos na UTI 4,5 mil pessoas na oportunidade pela ômicron. Agora, temos 900 pessoas na UTI e o quantitativo de 3.200 pessoas internadas em hospitais. A vacinação é a melhor forma de progredirmos”, disse Jean.

Além de reconhecer a importância da vacinação, Jean afirmou que milhões de cidadãos ainda não concluíram o ciclo vacinal com as doses já disponíveis. “Temos 2 milhões e 700 mil pessoas que deveriam tomar a segunda dose e não fizeram e quase 10 milhões que deveriam ter tomado a terceira dose”, afirmou. Por fim, o secretário também destacou a importância do uso de máscaras em ambientes fechados. “Com relação à recomendação da utilização de máscara. A gente já vinha falando que alguns grupos específicos, idosos, gestantes,portadores de doenças crônicas e pacientes com imunossupressão, deveriam de manter de máscara em ambientes fechados. Lembrando que a obrigatoriedade é para transporte público e unidades de saúde. Até porque temos uma condição em que as temperaturas mais baixas facilitam a circulação de vírus, inclusive da Covid. A utilização de máscaras deve ser bem-vinda. É uma medida de proteção para mim e para todos a minha volta”, concluiu.