São Paulo registra primeiro caso de varíola dos macacos no Brasil

A Prefeitura de São Paulo confirmou o primeiro caso de varíola dos macacos no Brasil. O paciente é um homem de 41 anos que esteve na Espanha, país que vive surto da doença. De acordo com a administração municipal, ele passa bem e foi internado no Hospital Emílio Ribas, no Pacaembu, zona oeste da capital paulista. Além disso, São Paulo monitora o caso suspeito de uma mulher de 26 ano, embora prefeitura e governo do Estado afirmem que a hipótese mais provável é de que ela não tenha contraído a doença. Há ainda outros seis casos em investigação nos Estados de Rondônia (dois), Santa Catarina, Ceará, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul.

