São Paulo só empata com o Ceará e perde chance de virar líder

O São Paulo desperdiçou a chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado (28/5), o Tricolor recebeu o Ceará no Morumbi e ficou no empate por 2 x 2.

O Tricolor começou melhor a partida. De olho na liderança do Brasileirão, o time paulista partiu para cima do Vozão e não demorou para abrir o placar. Logo aos sete minutos, Rafinha deu passe com açúcar para Calleri subir e cabecear, sem chances para João Ricardo. Seis minutos depois, Calleri marcou mais um, mas a arbitragem viu mão na bola de André Anderson e anulou o tento do argentino.

Calleri ainda teve outro gol anulado por impedimento. E se não marcou, o São Paulo sofreu o empate. Em contra-ataque rápido, Cleber chutou na saída de Jandrei e empatou a partida, aos 36 minutos. Mas o Tricolor não sentiu o gol e reagiu rápido. Aos 41 minutos, Rodrigo Nestor desempatou o jogo, após lance de pivô de Calleri.

Castigo

O jogo retornou após o intervalo com as duas equipes procurando o gol, mas parando nos goleiros adversários. E aos 25 minutos, o Ceará empatou novamente, com Stiven Mendoza.

O São Paulo ainda tentou a vitória, mas viu Igor Gomes ser expulso quase nos acréscimos e a liderança escapar. Fim de jogo e empate por 2 x 2 no Morumbi. O resultado deixa o São Paulo com 13 pontos, no segundo lugar do Brasileirão, passando o Palmeiras, mas ainda atrás do Corinthians, que lidera com 14 pontos.

O Ceará segue na zona de rebaixamento, agora com seis pontos e na 18ª colocação. Na próxima rodada, o Tricolor visita o Avaí e o time de Dorival Junior recebe o Coritiba.

