São Paulo tem a cesta básica mais alta do país

A cesta básica individual apresentou redução de preço na maioria das capitais brasileiras entre abril e maio deste ano. O dado está no levantamento do Dieese, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos.

O monitoramento mostrou que dos treze produtos que compõem a cesta básica, sete apresentaram redução de preço. O tomate teve a maior variação, ficando 40% mais barato, na média nacional. O preço da batata e da banana recuaram em 15%.

A cidade de Campo Grande apresentou a maior redução no valor da cesta básica em maio: o valor está 7,3% mais barato do que em abril. Em seguida vem o Distrito Federal, com queda de aproximadamente 6%; Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Já na comparação com maio do ano passado, o valor dos produtos alimentícios subiu em todas as capitais brasileiras. A menor variação de preço foi registrada em Vitória, com 13,1%. Recife registrou a maior alta, com quase 24% em relação a 2021.

Ainda segundo o levantamento do Dieese, São Paulo tem a cesta básica mais cara do país, custando quase R$ 778,00. Em seguida, aparecem Florianópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Curitiba.

A cesta mais barata foi encontrada em Aracaju, com um preço total de pouco mais de R$ 548,00.

