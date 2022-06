São Paulo vacina pessoas com mais de 40 anos contra covid-19

O estado de São Paulo começou hoje (27) a aplicar a quarta dose da vacina contra covid-19 em pessoas acima de 40 anos. Podem receber o imunizante aqueles que já receberam a dose de reforço (terceira dose) há quatro meses.

Aqueles que foram diagnosticados com covid-19 devem se vacinar imediatamente após o término do período de isolamento. Além disso, para as crianças entre 5 a 11 anos é necessário um intervalo de 15 dias entre as vacinas.

Para receber a dose, basta apresentar um documento com foto e o comprovante de vacinação anterior.

Influenza

A Secretaria Estadual de Saúde também ampliou, na última quarta-feira (22), a vacinação contra a influenza. A vacina está disponível para toda a população acima de 6 meses de idade.

Com término da campanha dos grupos prioritários, as doses remanescentes podem ser aplicadas em pessoas de outras faixas etárias que devem procurar os postos de vacinação dos municípios.