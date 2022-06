São Paulo vai realizar ‘Esquenta de Carnaval’ em julho com 296 blocos de rua

A prefeitura da cidade de São Paulo confirmou que irá realizar um Carnaval fora de época no mês de julho, entre os dias 16 e 17. Chamado de “Esquenta de Carnaval” de 2023, a festividade teve licitação aberta pela secretaria de cultura do município publicada no Diário Oficial da Cidade, no último sábado, 4, em busca de patrocinador. O critério da licitação é a “maior oferta”, a partir de R$ 10 milhões em dinheiro, segundo o documento. Na ocasião, vão poder desfilar 296 blocos de Carnaval que aderiram ao formulário de credenciamento da prefeitura. Os trajetos ainda não foram definidos, mas deverão ser acordados com produtores dos blocos e uma comissão permanente de planejamento do Carnaval de rua de 2023 a ser montada em breve. A secretaria de cultura não informou a estimativa de público para a festa e nem de ambulantes credenciados para trabalhar durante os dois dias.

