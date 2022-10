São Paulo x Del Valle: onde assistir à final da Sul-Americana

São Paulo e Independiente del Valle se enfrentarão neste sábado (1/10), às 17h, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina. A final da Copa Sul-Americana será transmitida na TV e na internet com exclusividade no serviço de streaming Conmebol TV.

A partida também terá transmissão em tempo real no Superesportes.

Campanha do São Paulo

Líder do Grupo D com 18 pontos – enfrentou Everton, Ayacucho e Jorge Wilstermann, o Tricolor se classificou às oitavas de final com a segunda melhor campanha geral da Sul-Americana. Nessa fase, eliminaram a Universidad Católica.

Já nas quartas, o São Paulo eliminou o Ceará nos pênaltis. O time paulista voltou a enfrentar um adversário brasileiro logo na etapa seguinte. Eles eliminaram o Atlético Goianiense nas semifinais, também nos pênaltis.