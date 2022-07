São Paulo x Universidad Católica: onde assistir ao jogo pela Sul-Americana

São Paulo e Universidad Católica se enfrentarão nesta quinta-feira (7), às 21h30, no Morumbi, em São Paulo, no duelo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogo será transmitido na TV e na internet pelo serviço Conmebol TV.

A partida também transmissão em tempo real no Superesportes.

Jogo de ida

O São Paulo venceu a Universidad Católica por 4 a 2 no confronto de ida das oitavas da Sul-Americana, realizado no dia 30 de junho no Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile.