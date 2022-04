Saque de até R$ 1 mil do FGTS começa hoje com nascidos em janeiro

Os trabalhadores nascidos em janeiro podem sacar até R$ 1 mil das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) a partir desta quarta-feira (20).

No dia 30 deste mês, vai ser a vez de quem nasceu em fevereiro. O próximo grupo vai receber no dia 4 do mês que vem, em maio, e assim por diante, até chegar aos nascidos em dezembro, em 15 de junho.

O valor vai ser liberado automaticamente na poupança digital Caixa Tem. Para quem não possui conta, a Caixa vai abrir uma.

No entanto, em caso de dados incompletos que não permitam a abertura da conta digital, a pessoa terá de pedir a liberação dos recursos.

O Caixa Tem permite o saque em caixas eletrônicos e a transferência para a conta de terceiros.

As consultas podem ser feitas pelo site da Caixa, nas agências da Caixa Econômica Federal e por uma versão atualizada do aplicativo FGTS.

No total, são 42 milhões de trabalhadores. Estão sendo disponibilizados R$ 30 bilhões.

Quem não mexer no dinheiro até 15 de dezembro terá os valores devolvidos para a conta do FGTS automaticamente.

Qualquer pessoa que tiver conta vinculada ao FGTS, ativa ou inativa, pode fazer o saque.

