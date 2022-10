Saque do crédito extraordinário do FGTS vai até dia 15 de dezembro

Faltam menos de 2 meses para os 12 milhões de trabalhadores que não sacaram o crédito extraordinário do FGTS fazerem o resgate. O valor total a ser pago é de cerca de R$ 8 bilhões. É possível retirar o dinheiro até o dia 15 de dezembro e o crédito é de até mil reais por trabalhador, considerando a soma dos saldos disponíveis de todas as contas do FGTS que o cidadão tiver em seu nome.

Os saques começaram no dia 20 de abril, seguindo um calendário que leva em conta o mês de nascimento do cidadão. Essa modalidade de saque acontecerá uma única vez e o valor é depositado em Conta Poupança Social Digital, aberta automaticamente pela Caixa em nome dos trabalhadores. Se o dinheiro não entrar de forma automática, é preciso pedir a liberação dos recursos.

Nessa conta, é possível pagar boletos e contas, utilizar o cartão de débito virtual para pagamento em lojas, sites ou aplicativos, além de fazer compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos pagando com o QR code nas maquininhas, tudo por meio do aplicativo Caixa Tem.

O valor também pode ser transferido para outras contas bancárias da Caixa ou de outro banco. Ainda é possível realizar transações por meio do Pix, efetuar saque nos terminais de autoatendimento da Caixa e nas casas lotéricas.

Quem não quiser realizar o saque, basta sinalizar a opção por meio do aplicativo do FGTS ou em uma das agências da Caixa.

Após o crédito na Conta Poupança Social Digital, o trabalhador ainda pode optar por desfazê-lo, por meio dos mesmos canais, até 10 de novembro de 2022.

Caso o crédito dos valores tenha sido feito na Poupança Social Digital do trabalhador e essa conta não seja movimentada até 15 de dezembro de 2022, os recursos serão retornados à conta do FGTS, devidamente corrigidos e sem nenhum prejuízo ao trabalhador.

O Saque Extraordinário do FGTS já foi realizado no Caixa Tem para mais de 45 milhões de trabalhadores, somando quase R$ 31 bilhões.

Economia Brasília Paula de Castro / Guilherme Strozi Beatriz Albuquerque – Repórter da Rádio Nacional