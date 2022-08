Sarah Andrade e Lucas Viana terminam o namoro mais uma vez

A ex-BBB Sarah Andrade e o ex-Fazenda Lucas Viana terminaram o namoro mais uma vez, após idas e vindas. Os dois haviam reatado o romance há cerca de um mês. O relacionamento do casal iniciou em junho de 2021. “Não estamos mais juntos. Tem muito amor envolvido, mas os dois têm personalidades muito fortes. Jeitos de pensar diferente sobre algumas coisas. Então, infelizmente, só o amor não segura a relação. Mas continuamos com muito carinho um pelo outro”, comentou. “Às vezes, é complicado falar sobre relacionamento, mas nós estamos tranquilos. Continuamos amigos. Muita coisa a gente tem para resolver juntos”, disse Sarah durante conversa com a jornalista e colunista Fábia Oliveira, do Em Off.