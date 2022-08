Sassá se arrepende por soco em Mayke, do Palmeiras. “Perdi o bicho”

Em 2018, Cruzeiro e Palmeiras tiveram um final de jogo turbulento pela Copa do Brasil, onde ambas equipes brigaram. Em meio a confusão, Sassá, que atuava pelo time mineiro, deu um soco na cara do lateral-direito Mayke, ainda do Palmeiras.

Em entrevista ao Charla Podcast, o atacante revelou que também deu um chute no atleta do Palmeiras e disse que nas imagens a agressão parece mais forte do que realmente foi.

“Aquilo ali foi uma loucura absurda. (…) Sangue quente, todo mundo pilhado pra caramba. O Mayke passou dando socos ao léu, eu cheguei e dei um chute para dar uma ‘banda’ nele. Quando dei um chute para ele sair, ele cambaleou e voltou para a minha direção, aí foi ação e reação. Eu dei um (soco) nele, ele me deu outro também. Empurrei ele e saímos”, comentou.

O atacante revelou arrependimento pelo fato de ter agredido o companheiro de profissão. “Peguei 12 jogos de suspensão, fiquei de fora do bicho bom da final, me arrebentou. Naquela época a Copa do Brasil estava pagando um caminhão de dinheiro. Me prejudicou pra caramba ficar 12 jogos sem jogar, fora do bicho e da final”.

Sassá também comentou que não teve chance de conversar com o lateral do Palmeiras. “Não tive oportunidade de conversar com ele, não tenho o contato. Já falei em outras entrevistas, pedi desculpas, mas eu nunca tive essa oportunidade de falar com ele sobre isso”, explicou.

Atualmente no CSA, Sassá jogou entre 2017 a 2021. Pela Raposa, foram 74 jogos, 18 gols e uma assistência. O atacante conquistou os títulos do Campeonato Mineiro (2018 e 2019) e Copa do Brasil (2017 e 2018).

