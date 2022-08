Saudade! Relembre as melhores entrevistas do Programa do Jô

Na última sexta-feira (05) Jô Soares faleceu, comovendo a todos os brasileiros. O humorista apresentou um dos mais famosos talk-shows do Brasil, durante 16 temporadas, onde fez diversas entrevistas com diferentes personalidades brasileiras. Relembre as melhores entrevistas de artistas no Programa do Jô:

+ Morre, aos 84 anos, o apresentador e escritor Jô Soares

Hebe, Lolita e Nair Esse episódio antigo do programa é considerado um dos melhores! O humorista entrevista Hebe Camargo, Nair Belo e Lolita Rodrigues em 2000. Eles conversaram sobre momentos cômicos de suas carreiras.

Gloria Perez Em 1993, Jô entrevistou a escritora Gloria Perez, que deu detalhes sobre as investigações do caso de assassinato de sua filha, Daniella Perez. Jô fez questão de registrar seu nome em um abaixo-assinado para pedir mudanças nas leis penais do país.

Claudia Raia Claudia Raia e Jô Soares já foram um casal no ano de 1984, na época ela tinha 17 anos e ele 45. É claro que a atriz marcou presença no programa diversas vezes.

Mamonas Assassinas No ano de 1995, Jô Soares entrevistou a banda Mamonas Assassinas e os ajudou dando projeção nacional para o grupo. Vestidos de Chapolin fizeram um grande sucesso e o programa foi hilário.

Tatá Werneck A humorista e apresentadora Tatá Werneck foi entrevistada por Jô em 2014, ela sempre deixou evidente sua admiração pelo apresentador.

Tim Maia O primeiro bate-papo de Tim Maia com o Jô rolou em 1989, o cantor já foi mais algumas vezes no programa.

Faustão Faustão e Jô Soares são dois entre os maiores apresentadores do Brasil e Faustão concedeu uma entrevista em 2016, o que é uma raridade já que o apresentador não dá entrevistas.

Paulo Gustavo Em 2021, o Brasil perdeu um dos maiores atores e humoristas, Paulo Gustavo. Mas Jô e Paulo já se encontraram diversas vezes no programa e arrancaram sorrisos da plateia.

Ayrton Senna O piloto teve um bate-papo com o Jô em 1988 para falar um pouco mais sobre sua carreira.

Fábio Porchat Fábio Porchat teve a oportunidade de aparecer na televisão pela primeira vez graças ao Jô. E em 2018, em seu talk-show recebeu o humorista e relembrou dessa história.

