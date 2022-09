Saúde Mental: Município de Itamaraju intensifica campanha do Setembro Amarelo

Um problema grave, que precisa da atenção de todos os cidadãos, a prevenção ao suicídio é tema da Campanha Setembro Amarelo, que tem programação especial em Itamaraju, com ações coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Palestras, encontros, debates, apresentações e abordagens especiais acontecem durante todo o mês sob a liderança dos profissionais do Setor de Saúde Mental do município de Itamaraju.

Conforme o secretário Municipal de Saúde, Luiz Fabio Lopes Santos, o “Setembro Amarelo” acontece desde 2014 no Brasil, com coordenação da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) em parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM). “O dia 10 de setembro, é oficialmente, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a campanha acontece durante todo o ano e, totalmente intensificada de 1º a 30 de setembro”, informou.

O secretário relata que há um número significativo de suicídios todos os anos no Brasil e no mundo. Que trata-se de uma triste realidade, que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias. Com o objetivo de prevenir e reduzir estes números, o município de Itamaraju deflagrou uma campanha própria de publicidade do Setembro Amarelo visando o acolhimento e orientações aos usuários do Setor de Saúde Mental.

“Dentre as várias ações que temos planejadas, destaque para as palestras sobre Saúde Mental e Suicídio, direcionadas pelos profissionais de saúde da Atenção Primária e psicólogos convidados, além da participação de médicos psiquiatras, que apresentam ações de prevenção ao suicídio para todos os pacientes do CAPS. E falar é ainda a melhor solução, pois conscientizando as pessoas podem prevenir 9 em cada 10 situações de atos suicidas”, alertou o secretário de Saúde de Itamaraju, Fabio Lopes.

Por | Ascom