Saúde realizou ação as margens da BR-101 em combate ao câncer de próstata

Publicado em 2 de dez de 2021 e atualizado às 10:40

Na manhã de terça-feira 30 de novembro de 2021, um stand foi montado nas paralelas da rodovia BR 101, onde atendimentos foram realizados para moradores, trabalhadores e condutores de veículos que trafegavam pelo local.

O evento contou com a presença do Secretário de Saúde Fabio da Minas, Vice-Prefeito Dalvadisio Lima, Coordenadora de Atenção Básica Juliana Nogueira, participação do artista Cleivan e apoio da Instituição Kloss.

A ação contou com grande comparecimento da população sendo recepcionados pelas equipes de saúde e Agentes Comunitários de Saúde – ACS, um café da manhã foi servido enquanto os procedimentos eram realizados.

Foi realizada a coleta do teste de PSA (Antígeno Prostático Específico), procedimento que auxilia no diagnóstico do Câncer de Próstata, Testes Rápidos de HiV, Sífilis, Hepatite B e C entre outros procedimentos.

Além disso foram distribuídos panfletos e orientação a pedestres e motoristas que passaram pelo local, algo de ser citado foi a implantação de diversos balões na área de paisagismo da rodovia com cores temáticas a campanha.

O Secretário de Saúde Fábio da Minas explica, que toda a rede de atendimento à população está mobilizada para promover atendimentos a população, promovendo saúde pública e garantindo uma melhor qualidade de vida a população, alerta ainda que a prevenção é o melhor tratamento e caso seja necessário todas as unidades de saúde estão de prontidão no acolhimento dos usuários.

O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

