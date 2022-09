Com a novela sobre a possível saída de Eliana do SBT para a TV Globo, a emissora de Silvio Santos se prepara para repor a apresentadora. Caso se concretize a transferência, o principal alvo para assumir os programas dominicais seria Angélica, segundo informações do jornalista Rafael Pessina, colunista do programa Melhor da Tarde na Band.

Se a saída de Eliana se concretizar, o canal de Silvio Santos deve reorganizar a grade. Celso Portiolli, que tem um programa consolidado e de sucesso no SBT, deve assumir o espaço deixado por Eliana. Assim, Angélica chegaria para as manhãs de domingo.

Vale lembrar que a apresentadora passou pelo SBT na década de 1990 e recentemente teve o programa que comandaria no HBO Max cancelado. Além disso, Angélica nunca escondeu a vontade de voltar para a televisão, veículo onde esteve e fez sucesso por muitos anos.

O post SBT deseja contratar Angélica em caso de saída de Eliana para a Globo apareceu primeiro em Metrópoles.