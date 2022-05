SBT ganha fácil da Globo na transmissão da Champions

Os números prévios da audiência do SBT na transmissão do jogo final entre Real Madrid x Liverpool, na tarde deste sábado (28/5), apontam para uma vitória fácil sobre a Globo, por 15 x 10.

Os números prévios da audiência do SBT na transmissão do jogo final entre Real Madrid x Liverpool, na tarde deste sábado (28/5), apontam para uma vitória fácil sobre a Globo, por 15 x 11 em SP e 15 x 13 no RJ.

Houve um atraso no início do jogo, por conta da dificuldade de entrada de torcedores no Stade de France, em Paris, e isso, num primeiro momento, chegou a preocupar os dirigentes da emissora paulista.

Entretanto, apesar do atraso, o SBT não foi prejudicado. A cobertura da confusão no estádio também deixou o canal em primeiro lugar na faixa das 15h40 às 16h37: 10,2 a 9,9 pontos.

Depois do gol da vitória de Vinícius Junior, o SBT marcava 16,7 pontos, ante 12,7 do programa de Marcos Mion.

Os números consolidados da audiência serão conhecidos apenas na segunda-feira (30/5), mas provavelmente mostrarão que, com a transmissão do futebol, foi mais um dia de goleada do SBT na Globo.

Por coincidência, a última vez que a final da Champions foi transmitida pela TV aberta foi em 2018, exatamente num jogo entre Real x Liverpool, com vitória dos espanhóis por 3 x 1. Na ocasião, a Globo liderou a audiência com picos de 23 pontos no Ibope.

