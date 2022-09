SBT se arrepende e decide manter Casos de Família na grade: “Com novidades”

O SBT decidiu manter o programa Casos de Família na grade após anunciar o fim da atração. Nesta sexta-feira (01), de acordo com o site Notícias da TV, a emissora de Silvio Santos voltou atrás e prometeu novidades aos telespectadores.

“A direção do SBT reconsiderou, e Casos de Família permanece na grade, porém, com novidades”, disse a assessoria de imprensa da emissora de Silvio Santos.

No dia 23 de agosto, o SBT anunciou a suspensão das gravações do Casos de Família e disse que a atração só ficaria no ar até dia 8 de setembro. No comunicado, a emissora afirmou que a apresentadora Christina Rocha continuaria com seu contrato no SBT.

Christina Rocha revela que estava saturada de apresentar ‘Casos de Família’ Em uma entrevista ao Vênus Podcast, Chirstina Rocha revelou estar saturada de apresentar o Casos de Família. A apresentadora contou que o formato da atração acabou ficando engessado.

“Em 13 anos chega uma hora que acaba sendo repetitivo. O que gostaria era de ter feito em outras cidades, mas não tivemos condições. Queria uma mudança, uma coisinha nova, não é fácil fazer 13 anos sem nenhum recurso, recursos até pela falta de convidados”, revelou. “Eu já tinha conversado sobre isso, sobre a possibilidade de dar uma melhorada em algumas coisas. Eu já imaginava, a gente sempre foi o coringa da casa. O ‘Casos de Família’ é sobrevivente”, completou Rocha.

