Se arrependeu? Ex-BBB declara voto em Bolsonaro, volta atrás e revela o que ninguém esperava

Na tarde desta quinta-feira (8), a ex-BBB Jaquelline Grohalski deu o que falar nas redes sociais, após declarar seu posicionamento político e declarar o voto para as eleições de 2022 no candidato Jair Bolsonaro, atual presidente do Brasil.

“Oficialmente declaro 22 nessas eleições. E antes que venham me atacar, pensem que antes de quererem mudança temos que respeitar o outro. Boa sorte a todos os candidatos […] Podem vir quente, que hoje eu estou fervendo. Palavras ofensivas falam mais sobre vocês do que de mim. O povo quer mudança e não aceita a opinião do outro, tenho que viver pra crer mesmo”, escreveu em seu Twitter.

No entanto, em seguida a celebridade voltou atrás e afirmou que tudo não passava de uma brincadeira: “Gente, eu sou Lula, estava brincando. Não pode nem brincar. To zoando gente, nem um, nem outro. Tenho medo […] queria testar as pessoas pro Setembro Amarelo e vi que ele não existe”, disse. Confira os tweets:

Jaquelline no Twitter. (Foto: Reprodução/Twitter)

Jaquelline Grohalski revela torcida em “A Fazenda” Em conversa com os fãs no Twitter, a ex-BBB ainda aproveitou para comentar sobre a 14ª edição do reality “A Fazenda”, que estreia na próxima terça-feira (13).

“Agora mudando de assunto, quem vocês gostaram esse ano na Fazenda? Eu gosto da dr [Deolane Bezerra], Débora [Albuquerque] e Ruivinha [de Marte]“, escreveu. Confira:

Agora mudando de assunto, quem vocês gostaram esse ano na fazenda?

— Jaquelline (@JaqueGrohalski) September 8, 2022

Eu gosto da dr, Débora e ruivinha

— Jaquelline (@JaqueGrohalski) September 8, 2022

