‘Se necessário, a gente vai fazer contratações para atingir o objetivo’, avisa Edgard Montemor

Novo diretor de futebol do Vitória, Edgard Montemor foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira (7), na Toca do Leão. Ele assume o cargo deixado por Rodrigo Pastana, que se transferiu para o Guarani, faltando apenas seis rodadas para o fim da primeira fase da Série C do Brasileiro.

Montemor tem a missão de ajudar a conduzir o rubro-negro ao acesso. Para isso, o time precisa entrar no G8, feito que ainda não alcançou nenhuma vez no torneio. Com 15 pontos, o Vitória é o 13º colocado da Série C. Está a três pontos da zona de rebaixamento e a quatro do grupo de oito primeiros colocados que avançam para brigar pelo acesso na próxima fase do torneio.

O novo dirigente assinou contrato até dezembro e avisou que vai fazer as contratações necessárias para o Vitória conseguir classificar à segunda fase da Série C.

“Minha função, a função dos analistas, de quem trabalha com o futebol, é estar sempre atento ao mercado, ter nosso plano de dados, de reforços, lista de contatos de empresários. Tenho certeza de que vou contribuir com esse momento de possíveis contratações. Se o clube e a comissão julgarem necessário, a gente vai fazer contratações, vai reforçar para atingir nosso objetivo”, garantiu.

A primeira fase da Série C se encerra no dia 13 de agosto, com a 19ª rodada. Caso o Vitória consiga se classificar, terá calendário pelo menos até 25 de setembro, que é quando serão definidos os quatro clubes que conquistam o acesso à Série B. As finais da competição serão disputadas nos dias 1º e 8 de outubro.

“Chego aí na reta final da Série C e a gente tem um prazo de contratações. A saída do Pastana foi repentina, clube e ele foram pegos de surpresa, a minha chegada também. A gente vai analisar a possibilidade de reforços, se ainda há a possibilidade de trazer, o que pode ser feito para que a gente consiga nosso objetivo. Primeiro, classificar entre os oito. Depois buscar esse acesso, que é o objetivo do clube”, completou Edgard Montemor.

O novo dirigente foi apresentado pelo coordenador da base do Vitória, Thiago Noronha, que explicou a escolha do clube pela contratação de Montemor: “A principal característica do Edgar é a gestão de grupo. Ele é muito bom de grupo. A gente entende que, para o momento do clube, a gente precisa ter um profissional com essa característica. Buscamos o perfil para este momento”.

Edgard Montemor tem 42 anos, é paulista de São Bernardo do Campo e formado em Direito, com pós-graduação em Gestão e Marketing Esportivo e especialização em Organização Motivacional e Gestão de Pessoas. Na Ferroviária-SP até maio, desenvolveu os principais trabalhos no São Bernardo e no Santo André. Conduziu o primeiro da terceira para a primeira divisão do estadual e ajudou a levar o segundo às quartas de final do Paulistão 2020. É a segunda vez que atua no Nordeste. Antes, esteve no Botafogo-PB.

“Sou um executivo bem simples. Sou um gestor de processos dentro do clube, encarregado de verificar se os processos estão funcionando. Entender processos, tirar alguns, colocar outros. Responsável também por fazer gestão de pessoas, essa é uma das funções que creio ser a mais importante. Num primeiro momento, vou focar muito nessa gestão de pessoas. Aqui é um ambiente bom, significa que é um lugar onde todos têm responsabilidade e disciplina. A gente vai seguir com o que a gente acredita, num trabalho diário, para tentar suprir alguma necessidade que o João Burse e a comissão julguem necessário”.

O próximo desafio do Vitória é contra um time que está no G8, o São José-RS, 6º colocado, com 20 pontos. O jogo acontece no domingo (10), às 17h, no estádio Francisco Novelleto, em Porto Alegre, pela 14ª rodada da Série C.