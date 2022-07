Sebastian Vettel anuncia que vai deixar Fórmula 1 ao final da temporada

Tetracampeão mundial da Fórmula 1, Sebastian Vettel anunciou que vai deixar a categoria ao final da temporada 2022. Em postagem nas redes, nesta quinta-feira (28), o alemão explicou os motivos para a aposentadoria da F1 depois de 16 anos.

“Estou aqui para anunciar minha aposentadoria da Fórmula 1 ao fim da temporada 2022. Eu amo esse esporte, mas ao mesmo tempo em que há vida nas pistas, também há fora delas. Ser piloto nunca foi minha única identidade. O comprometimento com a minha paixão não tem mais espaço ao lado do meu desejo de ser um grande pai e marido. Meu objetivo mudou de ganhar corridas e brigar por títulos para ver meus filhos crescerem”, declarou o piloto da Aston Martin.

Vettel também destacou que a saída da Fórmula 1 também está ligada à questão ambiental. “Crianças são o futuro. À frente, sinto que há muito mais para aprender e explorar sobre a vida, e eu mesmo. Falando do futuro, sinto que vivemos tempos decisivos, e o que faremos nos próximos anos vai determinar nossas vidas. Minha paixão vem com certos aspectos que eu aprendi a desgostar. Eles podem ser resolvidos no futuro. Falar não é suficiente, e não podemos esperar. Não há alternativa. A corrida já está valendo. Minha melhor corrida ainda está por vir”, projetou.

Em 16 temporadas pela Fórmula 1, Sebastian Vettel pilotou pelas escuderias Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari, e Aston Martin. O alemão conquistou 53 vitórias e 57 poles positions, além de 122 pódios. Ele conquistou os quatro títulos de forma consecutiva, de 2010 a 2013, pela Red Bull, e ainda foi vice-campeão nas temporadas 2009, 2017 e 2018.

Neste ano, Vettel ocupa apenas a 14ª colocação da Fórmula 1, com 15 pontos. A última vez que subiu ao pódio foi no Grande Prêmio do Azerbaijão, em 2021. Ainda há oito etapas para o fim da atual temporada. A próxima será neste domingo, em Hungaroring, na Hungria.