Sebrae em Teixeira de Freitas prepara caravana para Bahia Expo e Negócios

As inscrições estão abertas. Com programação gratuita, de 28 de abril a 1º de maio, evento fomenta o empreendedorismo e conexões de negócios.

Com objetivo de oferecer acesso ao aprendizado, a Unidade Regional do Sebrae em Teixeira de Freitas organiza uma caravana com destino a Feira Bahia Expo & Negócios, que acontece em Salvador entre os dias 28 de abril e 1º de maio, gratuitamente no Centro de Convenções.

O evento, promovido pelo Sebrae, está em sua primeira edição, acontece das 13h às 22h, e é destinado para empresários que desejam explorar as tendências e novidades dos setores de Alimentos, Artesanato, Moda e Beleza. Interessados em fazer parte da caravana devem procurar o Sebrae, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 3986, Centro, ou através do telefone (73) 3291-4333.

A maior Feira de Negócios e Capacitação Empresarial da Bahia será uma oportunidade para empresários melhorarem a gestão dos seus negócios, através das 160 horas de capacitação com a presença de grandes nomes nacionais do empreendedorismo, compartilhando experiências e insights, estabelecendo novas conexões em networking.

O evento é de realização do Sebrae, conta com a parceria do Senac,e patrocínio da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb) e da Bahiagás e apoio da Prefeitura de Salvador e da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb).

Agência Sebrae de Notícias Bahia