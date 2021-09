Sebrae inicia o Circuito Empresarial com Rapha Falcão no Extremo Sul baiano

Giro no Mundo



Publicado em 20 de set de 2021 e atualizado às 15:45

Iniciado no município de Medeiros Neto, na manhã desta segunda-feira (20), o Circuito Empresarial que visa desenvolver nos empreendedores no Extremo sul da Bahia suas habilidades relacionadas ao desenvolvimento de estratégias de marketing digital para potencializar resultados por meio das redes sociais acontece até o dia 23 deste mês, com o especialista em conteúdos digitais, Rapha Falcão. As inscrições gratuitas podem ser feitas pelo site https://www.sympla.com.br/produtor/sebraebahia.

De acordo com Alex Brito, gerente regional do Sebrae em Teixeira de Freitas, a escolha do especialista aconteceu porque a missão do Sebrae é, além de estimular o empreendedorismo, realizar o apoio ao microempreendedor e, com isso, desenvolver economicamente as cadeias de produção e comercialização do país.

“Queremos que o empreendedor consiga absorver os ensinamentos do Rapha Falcão e reverta em excelentes resultados para suas empresas. Hoje, o digital está mais forte do que nunca e essa é uma das formas que o Sebrae encontrou para auxiliar os micro e pequenos negócios”, explica.

O especialista em conteúdos digitais, Rapha Falcão, atua na área do marketing desde 2008 e tornou-se um destaque em sua área. Por já ter sido gestor no Sebrae por mais de quatro anos, ele conhece bastante a linguagem de negócios e está na região para partilhar seu conhecimento em potencialização de resultados por meio da elaboração de estratégias de marketing digital, domínio de ferramentas importantes para obter resultados nas redes, bem como a realização de um planejamento de conteúdo e desenvolvimento de estratégias para Instagram, Facebook, WhatsApp e E-mail.

A ação, realizada com parceiros nos municípios de Medeiros Neto, Itanhém, Mucuri, Teixeira de Freitas, Prado, Itamaraju, Porto Seguro e Eunápolis, faz parte da estratégia do Sebrae em proporcionar mais capacitação para as micro e pequenas empresas locais.

SERVIÇO

Circuito Empresarial

Data: 20 a 23 de setembro de 2021

Valor: Gratuito

Cidades: Medeiros Neto, Itanhém, Mucuri, Teixeira de Freitas, Prado, Itamaraju, Porto Seguro e Eunápolis

Inscrições: https://www.sympla.com.br/produtor/sebraebahia